Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BORGARO TORINESE. La Procura di Ivrea indaga sulle presunte false certificazioni per l’esonero vaccinale rilasciate dal dottor Giuseppe Delicati ai suoi pazienti e, in particolare, agli insegnanti che non avrebbero avuto diritto all’esonero.

Il medico di famiglia, con studio a Borgaro, diventato celebre un anno fa per via di un video apparso su Youtube in cui metteva in serio dubbio la pandemia Covid, torna dunque al centro delle cronache.