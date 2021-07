Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Questa sarà l’ultima estate da parroco di Borgaro Torinese per don Stefano Turi. Arrivato sei anni fa nella comunità religiosa della parrocchia “Santi Cosma e Damiano”, proveniente dall’esperienza di Cuorgné, ora per lui una nuova tappa della sua missione, come voluto dall’Arcivescovo metropolitano, monsignor Cesare Nosiglia: la parrocchia di San Pellegrino a Torino.