BORGARO TORINESE. La Regione Piemonte convoca l’Asl To 4 per il caso del dottor Giuseppe Delicati di Borgaro Torinese. E’ in programma per oggi, lunedì 6 dicembre, un’audizione del direttore generale Stefano Scarpetta all’Unità di Crisi per avere una relazione chiara sulla vicenda.

A volere un confronto è il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Questa vicenda ha dell’assurdo e immaginare, oggi, che un soggetto del genere possa essere considerato idoneo come vaccinatore Covid lo trovo incredibile”.