BORGARO TORINESE. Chi è passato in questi giorni per le vie di Borgaro avrà certamente notato come quattro cabine elettriche di Enel sprigionino colore da ogni lato. Questo grazie agli attacchi d’arte di Elisabetta Mastro, artista milanese di arte contemporanea e pittrice specializzata in “muralismo urbano”, quelli che comunemente vengono definiti murales.