Si erano seduti al tavolino interno di quel bar nel cuore di Borgaro Torinese per consumare un aperitivo. Peccato che nessuno di loro fosse in possesso del “super green pass” o “green pass rafforzato”, ovvero non fossero vaccinati o, in alternativa, non fossero guariti dal Covid.

Per questo motivo, gli agenti della polizia municipale di Borgaro, qualche giorno fa, ha sanzionato con il solito verbale da 400 euro quattro persone, tutte di Torino.

Nei guai è finito anche il titolare dell’esercizio commerciale: anche lui dovrà pagare i 400 euro perché non ha adempiuto al dovere di [...]