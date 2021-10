BORGARO TORINESE. In occasione della “Corri&Cammina- 9 edizione Memorial Vincenzo De Santo”, l’Amministrazione Comunale di Borgaro, nelle persone del sindaco Claudio Gambino e del vicesindaco Fabrizio Chiancone, hanno premiato Sofia Cafasso.

L’atleta borgarese, classe 2005, in forza al Cus Torino, è nata, sportivamente parlando, proprio sulla pista “Pietro Mennea”, muovendo i primi passi in questa disciplina sportiva qui in Città.

Poi il passaggio alla Safa Atletica e successivamente al Cus Torino, dove è allenata da un guru dell’atletica come Gianni Crepaldi.