Obiettivo sicurezza a Borgaro. Sono infatti partiti i lavori per l’installazione di altre dieci telecamere di videosorveglianza comunale.

I nuovi occhi elettronici verranno posizionati in via Borello, al parco di via Volpiano, in un tratto di via Santa Cristina, in via San Maurizio, in un tratto di via Settimo e di via Leini e, infine, in via Venaria. I lavori dovrebbero concludersi entro l’inizio della primavera.

“Era un impegno che avevamo preso con i residenti di questa zona della nostra città e che avevano chiesto l’installazione delle telecamere per via di [...]