BORGARO-RIVAROLO. Una tragedia ieri sera, venerdì 30 settembre, sulla tangenziale per Torino. In un incidente stradale è morta la ventisettenne Serena Cottitto. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto che la ventisettenne stava guidando ne ha tamponato un’altra violentemente.

L’incidente è accaduto attorno alle 21 nell’area del Sito, l’interporto di Orbassano, in direzione sud. La ragazza è morta sul colpo. I tre passeggeri che viaggiavano sull’altro veicolo, invece, sono rimasti feriti piuttosto seriamente.

Due sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Rivoli. La terza al pronto soccorso del San Luigi di Orbassano. Toccherà alla polizia [...]