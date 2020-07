BORGARO. Presidio No Tav di fronte ai cancelli della Borio srl.

Una nuova iniziativa organizzata dall’Assemblea Torinese No Tav Torino e Cintura questa mattina a Borgaro.

Alcuni attivisti hanno organizzato un presidio di fronte all’azienda Borio srl “rea”, a detta dei manifestanti, di essersi aggiudicata insieme alle aziende Ecoval Srl e IG ingegneria Geotecnica Srl due appalti riguardanti “i lavori di protezione e mantenimento dei cantieri italiani e il supporto logistico alle forze dell’ordine per tutta la durata dei lavori (circa 5,4 milioni di euro)”. Ovviamente relativi alla Tav.

“C’è lavoro e lavoro, ma non perché lo dicono No Tav, bensì perché la salute del territorio e di chi lo vive dovrebbero venire prima di qualsiasi cosa (la pandemia dovrebbe averci insegnato a pensare al bene della collettività) – spiegano in una nota stampa gli organizzatori del sit-in -. Siamo stati alla Borio srl a Borgaro per far emergere la complicità di questa azienda che da molti anni fa parte del sistema TAV partecipando ai lavori dei cantieri di Chiomonte per la nuova linea Torino Lione: un’opera che è stato dimostrato più volte essere inutile, costosa e che devasta le montagne della Valle di Susa e l’ambiente”.

“Mentre le condizioni sociali di molte persone si deteriorano, il Governo da un chiaro messaggio politico con la decisione di ripartire con il Tav: i profitti di pochi sono più importanti delle vite delle persone – proseguono -! Quante case popolari, quanti ospedali, quante scuole, quante università e residenze studentesche pubbliche si sarebbero potute costruire senza lo spreco immane dei soldi pubblici che vengono invece regalati senza problemi alle aziende private come questa, che sono complici della distruzione della val Susa?

Bisogna ripensare le priorità di questo sistema, è necessario che queste cambino radicalmente.

Perché la lotta al Tav non è solo l’opposizione ad un’opera inutile, ma la lotta contro un intero paradigma di società: un baluardo di speranza e di cambiamento”.

