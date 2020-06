BORGARO. Partita di calcio al campo, multati 22 ragazzini

Domenica scorsa, a Borgaro, nei campetti da calcetto di via Italia, il prezzo pagato da una ventina di ragazzi, dai quindici anni a salire, è stato molto più caro: 400 euro, ridotte a 280 euro se pagata entro trenta giorni.

Già, perché il gruppo di appassionati non ha fatto i conti con il fatto che il campo era ancora chiuso, come da ordinanza firmata dal sindaco Claudio Gambino per evitare gli assembramenti ed evitare che aumentino i casi di Coronavirus in città.

Alcuni di loro, quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Caselle e della compagnia di Venaria, hanno provato a giustificarsi spiegando come il cancello fosse già aperto e, pensando si potesse giocare, sono entrati.

Con molta probabilità, il giorno precedente qualcuno aveva forzato uno dei lucchetti, ora risigillato con del nastro bianco e rosso, in attesa di un lucchetto di spessore maggiore.

Anche perchè i militari erano stati già chiamati il pomeriggio precedente, quando alcuni residenti avevano visto giocare dei ragazzi, senza capirne il motivo.