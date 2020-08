BORGARO. Maltrattava la madre di 74 anni, arrestato un 52enne

Per cinque anni, dal 2015 a oggi, ogni scusa era buona per urlare, litigare e mettere la mani addosso alla madre, una donna di 74 anni.

Violenze che consistevano in spintoni, schiaffi o pugni. E, come se non bastasse, calci.

E anche nella tarda serata di martedì 18 agosto, attorno alle 23, un 52enne di Borgaro ha nuovamente inveito contro la madre, colpendola con calci e pugni.

Questa volta, però, in via Cirié a Borgaro sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria e dai colleghi della stazione di Caselle, chiamati da alcuni residenti.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha provato a negare tutto, ma i segni sul volto della madre hanno affermato l’esatto contrario.

E così sono scattate le manette ai polsi del 52enne, arrestato con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia”.

Anche martedì sera, il litigio finito in violenza è nato per i soliti futili motivi. E se il 52enne é stato portato in carcere a Ivrea, la madre, invece, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Ciriè per i controlli di rito: è stata poi dimessa qualche ora dopo, al completamento degli accertamenti clinici, con una prognosi di sette giorni.

“Subisco violenze da cinque anni. E non so ancora adesso il perché”, ha detto con le lacrime agli occhi la 74enne ai militari.