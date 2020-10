BORGARO. “Lenta alla guida”. Insulti e botte ad una brasiliana

I carabinieri di Caselle stanno indagando su un’aggressione a sfondo razzista avvenuta venerdì in via Lanzo a Borgaro, nell’hinterland torinese. Una donna di 33 anni residente in città, originaria del Brasile, è stata insultata per il colore della sua pelle e malmenata a un incrocio, ‘colpevole’ di non essere [...]





