BORGARO. L’area cani è aperta tutti i giorni “h24”

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della terza area cani – dopo quelle all’interno del parco Don Banche e in via Italia – situata in via Leini.

L’area di sgambamento per i quattrozampe è aperta ai fedeli amici dell’uomo e ai loro proprietari sette [...]



