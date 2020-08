BORGARO. Il porno di Diprè in pieno giorno al parco Chico Mendes

Un film che vede protagonista Andrea Diprè, eccentrico personaggio, noto a livello nazionale e non solo.

Un avvocato trentino con la passione dell’arte, conosciuto ai più per aver girato un altro film a luci rosse con Sara Tommasi, che è stata per un pò di tempo la sua fidanzata nonché promessa sposa. Ma anche per aver provato ad essere la “copia” di Vittorio Sgarbi, con quest’ultimo che in più di una circostanza non ha usato mezzi termini per descriverlo. E non positivamente.

Anche se girato, per l’appunto, alcuni anni fa, in questa pazza estate le condivisioni sono diventate migliaia e sono centinaia di migliaia le visualizzazioni. Questo per la performance dell’avvocato con le “SpicyGirl”, tra cui le pornostar torinesi Mary Rider (nostra ex collega, ndr) e Dana Santo, quest’ultima di Rivarolo.

Un porno girato in pieno giorno, con mezzi piuttosto artigianali. Il video dura una ventina di minuti abbondanti. Inutile che vi diciamo quale possa essere la trama o quali possano essere i momenti salienti del video. In quanto “porno” è facilmente ricostruibile il tutto, compreso il finale. Una parte delle scene sono state girate all’inizio del parco per poi spostarsi in una zona più “sicura”, lontana da occhi indiscreti.

E così il “Chico” torna a balzare agli onori delle cronache il parco per l’ennesima situazione poco piacevole, dopo i precedenti che hanno riguardato bracconieri o coltivatori di marijuana.