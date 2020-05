BORGARO. Faremo sentire la voce delle donne della nostra città

Nella mattinata di venerdì 22 maggio è ufficialmente nata la “Consulta per le Donne Borgaresi”, con l’Asl To4 e lo “Sportello Accoglienza dell’Ospedale di Cirié”, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali e dell’Associazione “Casa delle Donne”.

Partendo dall’ordine del giorno votato nell’ultimo consiglio comunale, le donne presenti in Consiglio, siano esse assessori o consigliere comunali, hanno deciso di unire le forze e dare vita a quello che sarà “uno strumento utile per fare sentire la voce delle donne della nostra città, con iniziative, proposte amministrative, gesti concreti che possano dare una mano alle donne su temi come lavoro, famiglia, figli, cultura e molto altro ancora. E, soprattutto, evitare episodi di violenza verso donne e bambini”, spiegano l’assessore Pina Fabiano e le due capogruppo di opposizione, Cristiana Sciandra e Cinzia Tortola.

Il Consiglio borgarese, infatti, è composto in prevalenza da donne: le assessore Federica Burdisso, Fabiana Cescon e Pina Fabiano. E le consigliere Francesca Gaido, Virna Gemelli, Rosangela Giglio, Marcella Maurin, Cristiana Sciandra e Cinzia Tortola.

“Al di là del credo politico, abbiamo deciso di trovarci per parlare dei temi che riguardino le donne. Da amministratrici abbiamo il dovere morale di far sentire la loro voce. Nell’autunno del 2019 ci sono stati i primi incontri per la costituzione della Consulta. Poi è arrivato il Coronavirus e abbiamo sospeso l’attività, per poi dare una accelerata nelle ultime settimane e arrivare alla costituzione. E’ un gesto di grande responsabilità, sia verso le donne sia verso i loro figli, che spesso e volentieri si trovano a dover subire queste violenze, a vedere la propria mamma oggetto delle vessazioni, verbali e fisiche, di mariti o compagni violenti”, prosegue.

“La base è la volontà di unire le consigliere e le assessore. Chiedo a tutte coloro vorranno partecipare, di dare il proprio contributo per allargare il raggio d’azione di questa Consulta. E’ importante che Borgaro capisca che la Consulta debba essere un punto di riferimento per tutti. E gli uomini sono molto ben accetti. Il cambio di mentalità, specie su un tema drammatico come quello della violenza sulle donne, non può prescindere dalla presenza degli uomini”, spiega Sciandra.

“Sono lieta di partecipare a questa occasione che sancisce la nascita della Consulta. Per me ha delle grandi potenzialità. Un luogo di grande confronto, maturo. La Consulta potrà lavorare a stretto contatto con le donne borgaresi. Tutte, nessuna esclusa. Non solo per quanto concerne la violenza sulle donne, che in questo periodo ha avuto dei picchi esponenziali. Vorrei fosse un laboratorio di crescita e confronto, su temi ludici, culturali. Senza tralasciare il tema del lavoro”, commenta Tortola.

E il primo atto concreto sarà la distribuzione delle cassette “Nemmeno con un fiore” nelle farmacie cittadine. Uno strumento simbolico, dove ogni donna vittima di violenza può lasciare un biglietto per chiedere aiuto. Saranno posizionate in zone delle farmacie strategiche, proprio per tutelare a 360 gradi la privacy della donna.

“Presto vorremmo anche posizionarle in Municipio, in palestra, in biblioteca, tanto per fare alcuni esempi”.

E in attesa di un regolamento e della elezione del direttivo della Consulta, è stato realizzato un video – dall’assessore Eugenio Bertuol – proprio per rendere nota la nascita della Consulta stessa.

