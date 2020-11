BORGARO. È in quarantena ma porta i cani a spasso, denunciato

È in quarantena ma porta i cani a spasso, denunciato

A sorprenderlo in strada sono stati i carabinieri

In quarantena perché positivo al Covid, è uscito di casa per portare a spasso i i suoi cuccioli. Un uomo di Borgaro Torinese (Torino), 51 anni, è stato denunciato per aver violato [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti