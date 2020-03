Divieti per l’emergenza Coronavirus, a Borgaro partono i controlli.

Un automobilista di Caselle è stato trovato alla guida di un mezzo privo di assicurazione: gli agenti della polizia locale di Borgaro lo hanno sanzionato con 868 euro mentre il veicolo è stato sequestrato.

Il controllo rientra nell’ambito di quelli previsti in questi giorni nelle attività commerciali e lungo le strade per il corretto rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di contenere il diffondersi del Coronavirus.

I controlli nelle attività commerciali hanno riguardato il rispetto degli orari di apertura e chiusura dei negozi specializzati in somministrazione di cibo e bevande, l’avvio dei lavori per distanziare in modo corretto le persone in coda.

Gli agenti coordinati dal comandante Massimo Linarello hanno dato avvio ai posti di blocco nei punti di ingresso e di uscita da Borgaro, per controllare così le persone che circolano in auto nonostante le severe misure imposte dal Governo e che impongono alle persone di stare in casa e consentono gli spostamenti solo per ragioni di lavoro, necessità e salute.

Il primo è stato nelle vicinanze di piazza Grande Torino, per monitorare le auto provenienti da Villaretto e Mappano.

“Ogni giorno effettueremo controlli in tutta la città – spiega il comandante Linarello – a orari e zone a random. Chiederemo patente, libretto e le motivazioni per le quali la conducente o il conducente siano alla guida nonostante i divieti in vigore. In questa prima giornata, gli automobilisti hanno dato due motivazioni di fondo: o il rientro a casa o l’arrivo in città per motivi di lavoro. Pochi hanno detto di essere in giro per effettuare spese nei supermercati. Tanti cittadini, vedendo il posto di blocco, hanno chiesto lumi al riguardo di questo Decreto che muta praticamente di giorno in giorno. Poi, prima di ripartire, hanno compilato e firmato il modulo di autocertificazione previsto dal Decreto. I negozi, infine, hanno rispettato in modo impeccabile le misure previste dal Governo. Anche in questo caso, i controlli proseguiranno fino al termine della situazione di emergenza”.

Commenti