Ha raccontato tutto lui sui social network.

Sulla sua pagina Facebook, in una sorta di “diario”, ha aggiornato, passo dopo passo, i suoi concittadini.

Una grande paura per il Sindaco, Claudio Gambino, che dopo un malore è stato ricoverato e operato d’urgenza in ospedale. La prima parte della convalescenza, poi, in ospedale, fino a qualche giorno fa quando il primo cittadino è tornato a casa.

Tutto è iniziato il 19 agosto.

“Ciao a tutti, – scrive su Facebook – purtroppo oggi pomeriggio mentre facevo dei lavoretti a casa il mio cuore ha iniziato a fare qualche capriccio. [...]