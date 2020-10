BORGARO. Crolla ponteggio in via Inghilterra

Attimi di paura nel tardo pomeriggio in via Inghilterra a Borgaro. Per cause in fase di accertamento, un ponteggio è improvvisamente crollato a terra da una palazzina di 7 piani.

E’ in corso la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco, accorsi con più squadre.

Intervenuti i carabinieri della stazione di Caselle, la Croce Verde e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Al momento non risulterebbero feriti.

