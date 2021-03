BORGARO. Crisi Elcograf, sorpresa di Pasqua: prepensionamento per 42 dipendenti. Nell’uovo di Pasqua dei lavoratori della Elcograf, ex Canale di via Liguria a Borgaro, è stata trovata una bellissima sorpresa: per 42 dipendenti si apriraranno a breve le porte del prepensionamento.

E’ questa la notizia emersa dalla [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti