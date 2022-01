I positivi a Borgaro aumentano ogni giorno di più. La variante Omicron la fa da padrone. Così come la fa da padrone l’attività dell’ormai ex medico convenzionato con l’Asl To4, Giuseppe Delicati da Foligno.

Le code continuano. Le persone che si recano da lui per le esenzioni non mancano. Anzi. A dirla tutta, aumenta. Anche perché non ci sono più i pazienti, quelli classici, che ora stanno cercando un nuovo medico in sostituzione.

E questo nonostante la sospensione di sei mesi dell’Ordine di Macerata. Anche perchè Delicati ha presentato ricorso. Così come [...]