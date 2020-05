BORGARO. Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro per il futuro della Elcograf.

Sulla crisi alla Elcograf di Borgaro Torinese, Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto un incontro urgente alla proprietà per capire se c’è ancora un futuro per quello stabilimento. I 140 lavoratori dell’ex Canale sono in cassa integrazione a zero ore da gennaio 2019.

“Pur avendo sottoscritto un accordo di cassa integrazione, con l’impegno a utilizzare lo strumento dei prepensionamenti, da parte dell’azienda non vi è stata un’azione coerente e rispettosa degli accordi sottoscritti – dice Roberta Musu della segreteria nazionale Uilcom – i lavoratori hanno rinunciato a importanti parti economiche in occasione dell’acquisizione dello stabilimento da parte di Elcograf, a fronte di un piano di rilancio mai attuato”

