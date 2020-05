BORGARO. Centri estivi sì o no? Il Comune vara un questionario

I centri estivi sono uno dei temi al centro del dibattito amministrativo in ogni cittadina italiana in questa seconda fase emergenziale.

Nei giorni scorsi, sono state varate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, le linee guida dei Centri estivi e dei Centri educativi ai tempi del Coronavirus.

A partire dal 15 giugno, sarà infatti possibile attivare i due servizi.

La prima indicazione importante contenuta nelle linee guida ministeriali è che devono essere previsti criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro. Come entrambi i genitori con lavori che non prevedano lo smart working o le famiglie monoparentali. Anche perché per ora, l’andare a trovare i nonni o gli zii è per brevissimi lassi di tempo e non intere giornate.

E dovranno anche essere obbligatoriamente rispettate alcune regole: presentazione del certificato di stato di buona salute del bambino redatto dal pediatra di libera scelta; misurazione della temperatura corporea all’ingresso; comunicazione tempestiva da parte dei genitori di eventuali stati di malessere dei figli.

Per la durata delle attività giornaliere dovranno essere attuate tutte le misure di prevenzione che abbiamo imparato a conoscere bene: distanziamento di almeno un metro dagli altri, lavarsi frequentemente le mani, starnutire e tossire nel gomito, utilizzo delle mascherine per chiunque acceda ai locali adibiti al centro estivo.

Non saranno previste gite o altre attività ludico ricreative, al di fuori di quelle praticabili nei locali e negli spazi aperti destinati all’uso.

Per non creare assembramenti, gli ingressi e le uscite dovranno essere scaglionati.

Anche al fine di garantire il rispetto delle regole, è previsto un numero di educatori con rapporto 1 a 5 per i bambini da 3 a 5 anni e 1 a 7 per quelli dai 6 agli 11.

Per tutti questi motivi, l’Amministrazione Comunale di Borgaro ha deciso di redarre un questionario per capire quanti siano i genitori che vorranno fruire del servizio per la prossima estate.

“Si tratta di poche domande ma decisamente importanti per noi – spiega l’assessore Pina Fabiano – Perché questi cambiamenti si traducono in un inevitabile aumento dei costi generali di questo servizio, che graverà sia sul Comune che sulle famiglie. Il sondaggio permetterà di organizzarci al meglio nell’attività di sostegno alle famiglie, il tutto nel rispetto dei criteri stabiliti nel documento redatto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia”.

Il sondaggio si può trovare sul sito internet comunale, nella pagina dedicata.

Commenti