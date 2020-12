BORGARO. Buoni spesa per 63 mila euro

Un aiuto concreto a chi è in difficoltà, in questa seconda ondata della pandemia legata al Covid-19. Con questo intento, Palazzo Civico, assieme alla Caritas, ai Bersaglieri e all’Associazione Commercianti, ha messo in piedi una serie di iniziative che si stanno concretizzando proprio sotto il periodo [...]



