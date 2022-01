A marzo scorso gli avevano confiscato due appartamenti a Borgaro e Caselle, alcune automobili e i conti correnti, per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. Beni che l’uomo aveva accumulato illecitamente, grazie alla propria attività delinquenziale.

Ora quel 71enne di Borgaro, già noto perché pluricondannato per usura, con tassi di interesse annuo del 120%, è finito in carcere.

Anche perchè, nel frattempo, è anche emerso come fosse un percettore del reddito di cittadinanza, in quanto per lo Stato era nullatenente.

Svolta, quindi, nell’inchiesta coordinata dal pm Enzo Bucarelli della procura [...]