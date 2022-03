I Carabinieri del N.A.S. di Torino hanno dato esecuzione nella mattinata odierna ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino nei confronti del medico di Borgaro Torinese Giuseppe Delicati, ritenuti sussistenti gravi indizi di reità in ordine ai reati di “errore determinato dall’altrui inganno” e “falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici”.

Le articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, sono state avviate già dal settembre 2021, allorquando il medico aveva manifestato pubblicamente le sue idee contrarie al vaccino ed [...]