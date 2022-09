BORGARO. Un 53enne di caselle è stato trovato impiccato a un traliccio dell’alta tensione stamattina all’interno del parco Chico Mendez di Borgaro. Era sparito da casa nel tardo pomeriggio di ieri. Il suo cadavere è stato rinvenuto dopo numerose segnalazioni dei frequentatori del parco.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Venaria Reale e gli agenti della polizia locale di Borgaro. Sul luogo anche i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento, le cause del gesto dell’uomo non sono note.

