BORGARO. 49 casi positivi e 6 morti nella casa di riposo

Sono 49 i positivi alla casa di riposo di Borgaro: 34 ospiti e 15 operatori sanitari. A darne notizia il Comune che questa mattina ha ricevuto gli esiti dei tamponi effettuati mercoledì. “Dati preoccupanti, seppur in linea con le altre Rsa del territorio – spiega il sindaco Claudio Gambino – che fanno comprendere quanto il fronte delle Rsa sia il principale focolaio di diffusione del virus”. In casa di riposo si sono già registrati sei morti per coronavirus secondo i dati diffusi da palazzo civico. “Va riconosciuto l’impegno e lo sforzo della direzione sanitaria – aggiunge il sindaco – ma credo si debbano aumentare gli sforzi per arginare il contagio e soprattutto per garantire agli ospiti all’interno della struttura”.

