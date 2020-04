BARBANIA. Coronavirus: dopo un mese, quarantena finita per Bonomo

La notizia l’ha data sul suo profilo Facebook sul quale ha pubblicato una foto al tavolo, a pranzo, con i familiari con cui condivide casa a Barbania. L’isolamento per la deputata del Pd Francesca Bonomo, durato oltre trenta giorni, si è concluso lo scorso weekend. Le hanno fatto il tampone – ce ne hanno messo di tempo, come al solito – ed è risultato negativo. La quarantena era cominciata quando Luca Lotti, collega della Bonomo, era risultato positivo al Covid-19. È durato tutto questo tempo perché poi, diversi giorni dopo, la parlamentare ha manifestato i sintomi del virus. Adesso, però, sta bene.

«Dalla prossima settimana tornerò a Roma a lavorare – racconta -. Voglio ringraziare ancora tutte le persone che mi sono state vicino mandandomi messaggi, chiamandomi e scrivendomi su Facebook. La cosa più brutta di questa malattia oltre alla bruttissima sensazione di mancarti il respiro, che io fortunatamente ho provato solo per una sera, è il fatto che ti obbliga ad allontanarti da tutti i tuoi affetti se vuoi giustamente proteggerli. Questa solitudine porta veramente a fare i conti con se stessi, con le proprie fragilità e con le proprie paure. Per questo il rafforzamento anche della medicina territoriale ed il sostegno ai medici di famiglia è importantissimo per non far sentire nemmeno i malati curati a casa troppo soli, almeno dal punto di vista del sostegno e della terapia. Un pensiero va a tutte le persone che stanno ancora lottando a casa e soprattutto a chi è più grave negli ospedali e a tutti coloro che in vari ruoli li assistono. Un pensiero a chi non ce l’ha fatta e alle loro famiglie. Che il Signore risorto illumini tutti noi e le nostre famiglie. Infine non posso che ringraziare di cuore il mio medico che mi ha seguito giornalmente e la mia famiglia che pur senza contatti mi ha sempre sostenuto nei momenti di sconforto e di fatica. È bello poter tornare a condividere la tavola insieme».

