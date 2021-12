Quale miglior momento, parlare di un Ferrero, nei giorni in cui il mitico

Viperetta viene gentilmente ospitato nelle patrie galere? Eh, lo so, avete

ragione, è un vero peccato che non ci sia mai stato un vescovo eporediese con

cognome Salvini, ma non si può avere tutto.

Quindi Bonifacio Ferrero, che ebbe il ruolo episcopale in Ivrea per un periodo

assai breve, ma fece sì che la sua famiglia acquisisse un diritto di prelazione,

su tale ruolo, per oltre un secolo!

Egli era nato a Biella nel 1476, e già nel 1494 era Abate Commendatario di