BOLOGNA. Affidi, la Corte d’Appello: “Non svilite il tribunale dei minorenni”

“L’unico ed essenziale dato, che va in questa direzione fortemente ribadito, è che va combattuto il messaggio volto a svilire la Istituzione ‘Tribunale per i minorenni’ descritto come uno strumento cieco di coloro che vogliono togliere i figli ai genitori”. Lo ha detto il presidente vicario della Corte d’Appello di Bologna, Roberto Aponte, in apertura dell’anno giudiziario, facendo riferimento all’inchiesta reggiana ‘Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti in Val D’Enza. “Viceversa – ha aggiunto Aponte – unico scopo perseguito da questo giudice è quello di salvaguardare i minori, se è assolutamente necessario, anche nei confronti della famiglia naturale, ipotesi questa purtroppo non infrequente. Si tratta sempre di decisioni drammatiche, veri e propri atti di riduzione del danno. Per questo non sono prese a cuor leggero”.

Commenti