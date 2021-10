Bollengo “No vax” o semplicemente “vandali” in azione in quel di Bollengo, nei dintorni di Ivrea. Questa notte i soliti “ignoti” hanno imbrattato, con una bomboletta spray di colore rosso, due cartelli stradali posizionati in via Biella con le indicazioni del centro vaccinale.

Allibito il primo cittadino Luigi Sergio Ricca: “Sembra di leggere una “N” e una “V” ma probabilmente sto viaggiando di fantasia. Purtroppo in quell’area non abbiamo delle telecamere funzionanti”.

Sulla vicenda non è esclusa un’indagine delle forze di polizia

