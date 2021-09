Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Svolta green dei comuni dell’eporediese. E’ da poco in dotazione alla Polizia Municipale di Bollengo una e-bike, che l’Agente Marcella Givonetti userà per la sua attività sul territorio. L’iniziativa vuole essere un piccolo contributo al contenimento dei consumi, ma soprattutto un segnale, per quanto simbolico, dell’attenzione che l’Amministrazione comunale pone alla questione ecologica. Il Comune vuole infatti impegnarsi sempre più anche sulla valorizzazione del patrimonio verde del territorio, rappresentato soprattutto dalla Serra, con le sue strade e sentieri, la cui scoperta può essere favorita dall’utilizzo di e-bike, promuovendo una sorta di “turismo lento” con positive ricadute sulla Comunità. Una sollecitazione che è scaturita anche dal recente incontro del Sindaco Luigi Ricca con i giovani del paese.

L’e-bike vuole rappresentare anche uno stimolo ad uno stile di vita che, attraverso il movimento, favorisca il mantenimento della salute fisica. Dal canto suo, invece, il comune di Chiaverano sta pensando di dotare la sua Municipale di cavallo: “Verificheremo le condizioni” precisa il sindaco Maurizio Fiorentini.

