Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Venerdì 11 giugno, la troupe di PiccolaGrandeItalia.TV si è fermata a Bollengo per produrre un reportage sulla storia, le tradizioni, i sapori ed il paesaggio del nostro paese. “E’ stato prodotto uno short video diffuso poi sui social media – spiega il sindaco Luigi Sergio Ricca -. Un modo per promuovere il territorio e un’opportunità per una sua corretta valorizzazione”.

Commenti