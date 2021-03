BOLLENGO. Un minuto di silenzio per le vittime del Covid

Anche Bollengo ricorda le vittime del Covid. Così il sindaco, Luigi Sergio Ricca: “Oggi come in tutta Italia un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa del Covid 19”.

