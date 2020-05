BOLLENGO. Troppi cinghiali, il sindaco chiede aiuto ai cacciatori

Danni all’agricoltura e possibili incidenti stradali. Luigi Sergio Ricca, sindaco di Bollengo, piccolo centro alle porte di Ivrea, ha scritto al prefetto di Torino chiedendo l’intervento urgente e massiccio dei cacciatori contro il proliferare dei cinghiali. Nella lettera, inviata anche alla Città metropolitana, il primo cittadino segnala il “non più tollerabile livello di distruzione dei terreni e delle coltivazioni”. A tutela degli agricoltori e per evitare incidenti stradali a causa degli animali, Ricca sollecita battute di caccia massive: “Credo sia giunto il tempo di superare un malinteso senso di tutela della specie, nel caso del cinghiale, che non è a rischio estinzione. Sollecito un deciso e massiccio intervento per limitare, se non annullare, la presenza dei cinghiali nella zona, a tutela degli agricoltori e della salute pubblica”.

