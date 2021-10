BOLLENGO. Superato il quorum: Ricca è di nuovo sindaco

Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tutto facile per Luigi Sergio Ricca e la sua lista “Vivere Bollengo” che si riconfermano alla guida del paese. In consiglio entreranno tutti e dieci i candidati in lista, ma ancora non è stato scelto il vicesindaco e l’assessore: “Ci riuniremo in settimana e decideremo” dichiara Ricca.

Rispetto alle scorse elezioni il sindaco aumenta il bagaglio di preferenze che salgono dalle 833 del 2016 a 917.

