Anche quest’anno niente Carnevale a Bollengo. Sono rimasti a bocca asciutta i coscritti del 2003 che avrebbero dovuto organizzarlo quest’anno.

Sono arrivati troppo tardi i segnali incoraggianti sul fronte Covid. Forse si sarebbe potuto svolgere lo stesso vista la graduale ripresa che si sta vedendo negli ultimi giorni sul territorio.

Ma per organizzare una festa, come un carnevale servono addirittura mesi. Visto il rischio di assembramento e i dati preoccupanti del periodo natalizio la soluzione di annullarlo era la più logica.

Il Sindaco Luigi Sergio Ricca ha incontrato nei giorni scorsi i coscritti e le coscritte del 2003 (Simone Perucca, Ilaria Scanavacca, Marta Vaira, Tarik Habari, Matteo Dametto, Francesco Rosa, Giulio Mareschi, Mattia Boerio) ed ha avanzato una proposta che è piaciuta ai giovani.

Quello di pensare al prossimo Carnevale 2023 come al “Carnevale della rinascita”. Sarà una manifestazione che raggrupperà insieme i Coscritti di tre annate: 2002, 2003 e 2004.

Così si potrà recuperare la partecipazione per le annate che hanno avuto la sfortuna di compiere i 19 anni – età in cui si organizza di consueto la manifestazione a Bollengo – proprio durante la pandemia.

Nelle prossime settimane verranno contattati i rappresentanti del 2002 e del 2004 per raccogliere anche la loro disponibilità. Così si potrà definire insieme il programma per dare continuità alla tradizione carnevalesca in paese.

