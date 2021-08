Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BOLLENGO. Era nata come una provocazione lanciata sui social, ma si è trasformata in un’opportunità per tutto il paese.

La serata organizzata giovedì sera dall’amministrazione comunale all’interno della sala Nuova Torre è stato un successone. Oltre una trentina di persone vi hanno preso parte. Per lo più giovani e giovanissimi.