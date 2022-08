Hanno sfidato la calura estiva, la partenza di una miriade di gente per le ferie estive, si sono rimboccati le maniche e hanno dato il via alla festa. I volontari della Pro Loco bollenghina non si sono lasciati dissuadere dalle circostanze esterne e, nel weekend più bollente dell’estate, hanno organizzato vari eventi per celebrare la festa patronale.

Il direttivo, guidato da Paolo Cominetto, ha messo in calendario ben cinque giornate. Venerdì 5 agosto ha inaugurato l’apertura del padiglione gastronomico ospitando, per l’intrattenimento musicale, Loris Gallo insieme a Sonia dei Castelli. [...]



