BOLLENGO. Notte di Note per sostenere l’Hospice di Salerano

Una serata di musica all’insegna della solidarietà.

Sabato 5 settembre alle 21, in piazza Statuto a Bollengo, si terrà il concerto “Notte di Note per Mimì”.

Melania Giglio interpreta nello spettacolo di Daniele Salvo, Mia Martini.

Al pianoforte Heron Borelli.

L’ingresso allo spettacolo è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Hospice Casa Insieme di Salerano.

Posti distanziati, mascherina obbligatoria.

Ingresso fino ad esaurimento dei posti.

Lo spettacolo Melania Giglio si trasforma in Mia Martini e lo fa con convincente passione, senza prevaricare mai su Mimì, in un equilibrio magistrale, portando in scena ilpersonaggio senza cadere nella caricatura, non accontentandosi di facili imitazioni.Accompagnata al pianoforte da Heron Borelli si muove passo-passo dentro e fuori Mia Martini, dalle lusinghe del mondo musicale, agli inferni del periodo più nero in un incessante duetto fra recitazione e canto, che non limita la performance ad una lista di successi, ma amplifica i più significativi momenti di vita dell’artista.Sulla scena Melania Giglio recita con una voce roca e pesantissima, come fosse sasso da scaraventare addosso al pubblico, per poi innalzarsi altissima quando da voce alle note di canzoni come Piccolo Uomo, Almeno Tu nell’Universo, Gli Uomini non Cambiano, E non finisce mica il Cielo, e altre che segnano come fregi l’anima innocente di Mimì, la sua ribellione sentimentale, la sua speranza vanificata, il suo grido inascoltato. Una serata a cura di Daniele Salvo

Melania Giglio

Melania Giglio è un’attrice e una cantante. Si è diplomata alla Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi. Parallelamente ha continuato a lavorare sulla sua grande passione : la voce parlata e cantata, esplorando le tecniche e le scuole di pensiero più diverse. Questa passione l’ha portata a partecipare ad importanti Musical in Italia e all’estero come “Hollywood” con Massimo Ranieri , o ancora “Pene di cuore di una gatta francese” regia di Alfredo Arias spettacolo vincitore del Premio Molière come Miglior Spettacolo Musicale nel 2000. Tra le tante collaborazioni ricordiamo quella con il compositore e foniatra Marco Podda e quella con il regista teatrale Daniele Salvo , collaborazioni che le hanno permesso di esplorare appieno tutte le sue potenzialità vocali e di divenire uno dei timbri più inconfondibili del panorama teatrale nazionale. Ha recitato con importantissimi maestri italiani e stranieri tra i quali ricordiamo Luca Ronconi, Peter Greenaway, Alfredo Arias, Jean-Pierre Vincent, Roberto Guicciardini, Mauro Avogadro, Monica Conti, Giuseppe Patroni Griffi, Franco Branciaroli, Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai, Marco Carniti, Vincenzo Pirrotta, Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia, Massimo Venturiello. Al cinema è apparsa nel film di Roberta Torre “Riccardo va all’inferno” (2017) ed stata la voce cantata della Regina Marissa nel film d’animazione “Il Principe d’Egitto” prodotto dalla Dreamworks.

Daniele Salvo

Daniele Salvo si diploma alla scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, fondata e diretta da Luca Ronconi. Partecipa come attore alla maggior parte degli spettacoli firmati da Ronconi. Ben presto la passione per la regia diviene sempre più preponderante e il suo ricchissimo percorso di regista lo vede affrontare, con la stessa “umiltà di lettura”, Shakespeare, i classici greci o autori contemporanei come Edward Bond (Summer), Anita Desai (Notte e nebbia a Bombay, con Omero Antonutti), Amos Oz (Contro il fanatismo, Il monte del cattivo consiglio, Terra di confine), Paul Auster (Città di vetro), Nadine Gordimer (Aggrappati ad un’alba, con Annamaria Guarnieri), Mario Rigoni Stern (Storie dell’altipiano), Antonio Tarantino (Gramsci a Turi). Tuttavia al rigore filologico e alla sincera passione teoretica che ispira e orienta tutti i suoi allestimenti, Salvo risponde con una carica visionaria che attinge al repertorio iconografico moderno e surrealista e alla cinematografia di Ingmar Bergman, Andrej Tarkovskij, Orson Welles.

E’ particolarmente evidente nelle messe in scena di Shakespeare, realizzate per il Globe Theatre di Roma diretto da Gigi Proietti, dove ha diretto, in ordine, Giulio Cesare (premio Villarosa 2007), Re Lear con Ugo Pagliai, Otello, Macbeth e La Tempesta, con Giorgio Albertazzi nel ruolo di Prospero. Un lavoro che fece dire all’attore che Daniele, “tra tutti i registi con cui ho lavorato ultimamente, è quello più vicino al mio spirito”.

Sul versante dei classici, ha modo di esplorare e approfondire la scrittura di Sofocle anche attraverso la messa in scena di Aiace ed Edipo a Colono, che gli vale il premio Golden Graal 2012 come migliore regia. Nel maggio 2013 è inoltre confermato per la terza volta dall’I.N.D.A. di Siracusa che gli affida la messa in scena al Teatro Greco dell’Edipo Re di Sofocle, con Daniele Pecci, Ugo Pagliai e Laura Marinoni. Lo spettacolo ha un tale esito di gradimento e di incassi che l’I.N.D.A. decide di affidare a Daniele Salvo la regia di Coefore/Eumenidi per il prestigioso centenario dell’ente. Lo spettacolo va in scena con grande successo nel maggio del 2014 e vede protagonisti Francesco Scianna, Elisabetta Pozzi, Ugo Pagliai, Piera Degli Esposti, Paola Gassman.

Nel 2016 realizza il progetto “Dionysus – il Dio nato due volte” da “Baccanti” di Euripide, con Manuela Kustermann nel ruolo di Agave e lo stesso Salvo nel ruolo di Dioniso, anadato in scena al Teatro Vascello di Roma e al Teatro Ciro Menotti di Milano, spettacolo co-prodotto dal Teatro di Stato di Costanza (Romania) e realizzato in due versioni (italiano/ greco antico – rumeno/greco antico) al Teatro Vascello di Roma (Marzo 2016) e al Teatro di Stato di Costanza (Giugno 2016).

Nell’estate del 2017 realizza per il Globe Theatre diretto da Gigi Proietti una fortunatissima edizione di Macbeth di William Shakespeare.

Dall’autunno 2017 è il direttore artistico della Milleluci Entertainment, solida società di produzione teatrale, attiva su tutto il territorio nazionale con creazioni che spaziano su tutti i generi: prosa, danza, concerti, attività didattiche ed eventi.

