BOLLENGO. Nonostante le mille difficoltà, aprono i centri estivi

“Non potevamo lasciare tante famiglie in difficoltà”, così dice il Sindaco Luigi Sergio Ricca parlando del Centro Estivo 2020 di Bollengo: “Le difficoltà sono elevate, ma davanti alle difficoltà bisogna avere coraggio e fare le scelte che servono alla Comunità, nel rispetto di tutte le disposizioni che oggi regolano ogni attività per scongiurare i rischi che il Coronavirus può determinare.

Abbiamo così, nonostante ì costi dilatati rispetto al passato, attivato anche quest’anno il Centro Estivo, che interpretiamo come una attività educativa che pone al centro il benessere dei bambini, oltre che una risposta alle esigenze delle famiglie.

E lo facciamo perchè abbiamo la consapevolezza che il gestore del servizio, la Febea Sport che già ha gestito le edizioni degli ultimi due anni, ci dà le garanzie di serietà e professionalità necessarie per gestire al meglio il servizio”.

Il servizio è iniziato luendì 15 giugno per giovani della scuola Primaria e terminerà il 28 agosto, con una pausa di due settimane dal 10 al 21 agosto, per un totale di 9 settimane.

Per gli iscritti alla scuola dell’Infanzia invece saranno 7 settimane, perchè la partenza è posticipata al 1° luglio, in quanto i locali sono ancora formalmente nella disponibilità della scuola fino a quella data.

Il servizio è riservato ai soli residenti in Bollengo, sia per limitare i partecipanti in modo da garantire meglio il distanziamento, sia perchè il costo più elevato per il Comune impone di utilizzare le maggiori risorse spese per i residenti.

Le iscrizioni sono state raccolte dalle insegnanti e sono 18, divisi in tre gruppi da 6, per la scuola per l’Infanzia (3-5 anni) e 16, divisi in due gruppi da 8, per la Primaria (6-11 anni), per un totale di 34 partecipanti, con due operatori per ogni gruppo, per un totale di 10 operatori, più il personale addetto alle operazioni di accoglienza ed igienizzazione.

Costi: 65 euro alla settimana (10 euro in più rispetto al 2019).

Possibilità di richiedere il bonus centro estivo previsto dalla legge.

Costo totale per il Comune 48.000 ca Iva compresa (più 18.000 rispetto al 2019). Ricavi previsti ca 15.000 euro, risorse investite dal Comune nel servizio 35.000 euro. Si spera in un contributo regionale a parziale copertura dello sbilancio.

Orario dalle 7,30 alle 17,30 per l’attività ludico-ricreativa, mentre dalle 17,30 alle 18,00 è prevista la pulizia e la sanificazione da parte di ciascun operatore.

Spazi utilizzati: locali della scuola Primaria e dell’infanzia, palestra, Pluriuso, con garanzia di areazione abbondante, e spazi all’aperto: parco giochi, cortile e giardino scolastico, campi sportivi.

Commenti