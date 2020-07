BOLLENGO. Morto un centauro

Grave incidente, oggi, intorno alle 17, lungo la strada statale 228 a Bollengo, subito dopo la rotonda di ingresso al paese, lungo il rettilineo, davanti al centro Brico. Per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate una Fiat 600 e una moto Suzuki w storm. Il Motociclista è sbalzato al suolo ed è morto sul colpo, proprio sul ciglio della strada. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118. A nulla è servito l’arrivo dell’elisoccorso. Illese le persone a bordo della Fiat 600. La statale è stata chiusa al traffico per i rilievi.

