Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BOLLENGO. Dopo una lunga carriera in politica che l’ha visto anche sedersi sulla poltrona di presidente della Provincia di Torino, Luigi Sergio Ricca si presenta come candidato a sindaco di Bollengo per la terza volta.

La sua è l’unica lista in campo.

“La mia lista – racconta Ricca – è composta da sei uomini e quattro donne che lega continuità e rinnovamento. I nuovi candidati, infatti, sono quattro, tre dei quali [...]