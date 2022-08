Venerdì 5 agosto. Alle 19,30 apertura stand gastronomico. Alle 21,30 serata danzante con l’orchestra spettacolo Sonia De Castelli & Loris Gallo.

Sabato 6 agosto. Alle14,30 3° torneo di Calcio Balilla a minestrone: premi in buoni. Alle ore 15 in piazza Falcone e Borsellino, merenda con tiziano Magic Show, spettacolo di magia/cabaret per bambini e adulti. Alle 19,30 apertura stan gastronomico non solo con menù di carne ma anche di pesce. Alle 21,30 serata danzante con l’orchestra “I Roeri”.

Domenica 7 agosto. Orea 10,30 processione per le vie del paese. Alle 12 aperitivo sulla piazza della chiesa. Alle15 Torneo dei rigori per i residenti (iscrizioni 338 7641090). Alle 19,30 stand gastronomico. Alle 21,30 serata danzante con l’orchestra Francesca Mazzuccato.

Lunedì 8 agosto pranzo del lunedì presso la Cascina dell’Allaas (info 338 7641090, 339 5928112). Alle 19,30 apertura stand gastronomico e alle 21,30 serata danzante con Matteo Tarantino.

Martedì 9 agosto. Alle 19,30 cena di chiusura con fritto misto alla piemontese (prenotazioni al 339 5928112)

