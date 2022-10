L’altleta di paraciclismo, Fabrizio Topatigh, classe 1967, di Bollengo, ha vestito per la nona volta la maglia tricolore. La competizione si è svolta sabato 8 ottobre a Osoppo, in Friuli, e qui ha ottenuto l’ultimo successo. Tesserato per la Active Team Leonessa di Brescia, Topatigh è salito sul gradino più alto del podio nella categoria MC2 al termine di una gara durata 45 minuti e che ha visto scendere iun pista una quarantina di atleti. Dei nove titoli, tre sono stati vinti nel ciclocross mentre sei su pista.

La competizione, [...]



