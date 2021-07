Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BOLLENGO. “Ma un po’ di gioventù, non c’è in questo paese?”. La provocazione è stata lanciata domenica notte a mezzo social da un nuovo residente, Maurizio Teodosiano, che subito dopo ha spiegato: “Mi sono traferito qui da poco e non vedo ragazzi in giro vedo solo qualcuno passeggiare con il cane”. E poi la richiesta, lanciata come un sasso in uno stagno: “Fate qualcosa per questi giovani. Bollengo sta diventando un paese morto!”.

