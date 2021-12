BOLLENGO. Bilanci comunali a rischio. L’aumento delle utenze e dei servizi sta mettendo in seria difficoltà gli enti locali. I sindaci non sanno più dove prendere i soldi. Ciò anche nei comuni più virtuosi come Bollengo.

La carica parte proprio dal primo cittadino bollenghino, Luigi Sergio Ricca, che per la prima volta si trova a dover ricorrere agli oneri di urbanizzazione per chiudere il suo Bilancio. Un segnale a dir poco allarmante in un comune dove le risorse non sono mai mancate.

“E’ da circa un mese che sappiamo queste cose, ma ho la sensazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.