BOLLENGO. 3mila mascherine dagli amici cinesi al Canavese

Sono 3mila le mascherine in arrivo in Canavese grazie alla generosità dell’Associazione Cinese di Milano. Di queste, 400 verranno distribuite a Bollengo. Il sindaco, Sergio Luigi Ricca, spiega: “Sono parte di un lotto di 3.000 pezzi che è stato assegnato, oltre che a Bollengo, anche ai Comuni di Samone, Pavone, Salerano, Montalto Dora, Tavagnasco e Burolo.

Il ringraziamento dei sindaci Ricca, Poletto, Bevolo, Enrico, Galletto, Franchino e Cominetto da a chi ha reso possibile ciò, e cioè il concittadino Franco Chiriaco: “Esprimiamo tutta la riconoscenza delle nostre Comunità per la sensibilità ed attenzione che hai dimostrato per il nostro territorio” scrive Ricca che aggiunge, in una sentita lettera a Chiriaco: “Sappiamo che se queste mascherine sono arrivate qui lo dobbiamo al tuo impegno ed ai rapporti che per oltre dieci anni hai stabilito con la Cina, in particolare con Shanghai, collaborando a diversi progetti tra Cina ed Italia”.

Ma il ringraziamento va poi al presidente dell’Associazione Cinese a Milano, dr Jinliang Zhu. Ricca ha scritto anche a lui per esprimergli riconoscenza e per invitarlo, a fine emergenza, per visitare queste belle terre canavesane: ”

voglio esprimere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la Comunità Bollenghina, un sentito ringraziamento per la donazione delle mascherine chirurgiche ricevute tramite l’amico Franco Chiriaco.

Il Vostro dono ha consentito di dare una prima risposta alle necessità delle nostre popolazioni e sono state molto apprezzate.

La Vostra vicinanza denota una grande sensibilità e testimonia i legami di amicizia che si sono consolidati negli anni tra Cina ed Italia.

Interpretando certamente anche i sentimenti dei miei colleghi Sindaci di Samone, Pavone, Salerano, Tavagnasco, Montalto Dora e Burolo, la invito a visitare, quando i tempi lo consentiranno, i nostri paesi: sarò lieto di ospitarLa in Bollengo e di accompagnarLa alla scoperta del nostro bel territorio canavesano”.

