Giovedì 28 luglio al Circolo Richiardi di via Marco Polo è andata in scena una gara a coppie di bocce con impegnati sugli sterrati anche gli atleti DIR. Infatti, la disciplina sportiva delle bocce per atleti con Disabilità Intellettivo Relazionali è entrata da quest’anno ufficialmente a far parte del novero delle attività della Federazione Italiana Bocce. Di comune accordo con la FISDIR e col Comitato Italiano Paralimpico, tutte le attività degli atleti intellettivo-relazionali [...]